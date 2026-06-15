Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hạ viện Mỹ duyệt ngân sách 70 tỉ USD siết nhập cư

Minh Quân - Hà Anh

Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách gần 70 tỉ USD cho ICE và Tuần tra biên giới trong 3 năm, đánh dấu thắng lợi lập pháp của Tổng thống Trump.

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