Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội trả đất cho Geleximco hơn 350ha để cải tạo sông Nhuệ

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội đề xuất dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức hơn 75.000 tỉ đồng, sử dụng hơn 350ha đất của Geleximco theo hình thức BT.

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