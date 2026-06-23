Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội thử nghiệm hành lang bay cho drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm hành lang vận tải drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A, bắt đầu từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

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