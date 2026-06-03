Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang và khách sạn 5 sao bị chấm dứt

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang, bao gồm khách sạn 5 sao VIPTOUR-TOGI tại Ba Đình, nhằm chống lãng phí đất đai và thúc đẩy phát triển.

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