Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội sắp ban hành khung giá thuê nhà, tạo quỹ cho nhân lực cao

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội chuẩn bị ban hành khung giá thuê nhà lần đầu, xây dựng quỹ nhà nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

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