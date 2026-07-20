Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội quy hoạch làng trong phố, rừng trong phố tầm nhìn 100 năm

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.

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