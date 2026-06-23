Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội hỗ trợ bác sĩ tuyến trên về cơ sở với mức đến 20 triệu/tháng

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội chi tới 20 triệu mỗi tháng để thu hút bác sĩ giỏi về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế từ ngày 1/7.

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