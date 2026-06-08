Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội giảm thôn tổ dân phố, gần 5.000 người mất việc

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội giảm mạnh số thôn tổ dân phố, gây ảnh hưởng tới gần 4.800 người hoạt động không chuyên trách trong thành phố.

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