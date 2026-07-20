Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, tầm nhìn 100 năm

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội công bố quy hoạch 17 quảng trường lớn, hướng tới thành phố sáng tạo với tầm nhìn 100 năm, từ nội đô đến đô thị vệ tinh.

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