Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội chọn hai xã thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa

Minh Quân - Hà Anh

UBND Hà Nội chọn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng sống

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