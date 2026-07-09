Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân từ 1/7

Minh Quân - Hà Anh

Từ 1/7, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động nhiều bệnh viện lớn tham gia.

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