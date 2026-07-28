Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Goldman Sachs: Trung Quốc mua vàng gấp 5 lần số liệu, giá vàng có thể tăng

Minh Quân - Hà Anh

Goldman Sachs cho biết Trung Quốc mua gần 48 tấn vàng tháng 5, gấp 5 lần số liệu chính thức, dự báo giá vàng có thể tăng mạnh.

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