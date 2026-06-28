Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Golden Gate, Viettel Post và ngân hàng giảm nhân sự kỷ lục 2025

Minh Quân - Hà Anh

Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.

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