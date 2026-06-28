Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Gói thầu ACV chậm tiến độ đe dọa khai thác sân bay Long Thành

Minh Quân - Hà Anh

Cục Hàng không Việt Nam cảnh báo gói thầu 4.8 của ACV tại sân bay Long Thành chậm tiến độ, thiếu hụt lao động, gây nguy cơ trì hoãn khai thác.

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