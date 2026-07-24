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[VIDEO] Giao dịch crypto sàn chui bị phạt tới 50 triệu đồng

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ ban hành Nghị định 284 quy định xử phạt thị trường tài sản mã hóa, nhà đầu tư giao dịch qua sàn không được Bộ Tài chính cấp phép.

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