Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giảm 70% tiền sử dụng đất: Hướng dẫn của Bộ Tài chính cho 3 trường hợp

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp chuyển đổi đất vườn ao được giảm 70% tiền sử dụng đất, áp dụng từ 1/1/2026.

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