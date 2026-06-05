Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Giải mã cỗ máy in tiền siêu lợi nhuận phía sau Sơn Tùng M-TP

Minh Quân - Hà Anh

Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.

Video tiếp theo
back to top