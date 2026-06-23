Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng sau tin hòa bình Trung Đông

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 15/6, giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới tăng mạnh sau tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

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