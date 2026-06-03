Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Gia đình Chủ tịch DIC Corp lại bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu

Minh Quân - Hà Anh

DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.

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