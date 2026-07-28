Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá điện điều chỉnh theo thực tế, không chờ chu kỳ dài

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công thương điều chỉnh giá điện theo thực tế, EVN cập nhật chi phí quý, giá linh hoạt tăng giảm phù hợp thị trường.

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