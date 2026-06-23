Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá dầu Brent giảm mạnh khi Hormuz mở cửa: Những ẩn số chưa rõ

Minh Quân - Hà Anh

Giá dầu Brent giảm hơn 5% xuống dưới 80 USD/thùng khi Mỹ và Iran mở lại eo biển Hormuz, với nhiều ý kiến trái chiều về phục hồi nguồn cung.

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