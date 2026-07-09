Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá bạc giảm mạnh gần 50% trong 5 tháng

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 29/6, giá bạc của các doanh nghiệp kim hoàn xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026, giảm gần 50% chỉ trong 5 tháng.

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