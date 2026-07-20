Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Gen Z làm trưởng thôn: Sức trẻ và công nghệ đổi mới làng quê

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều bạn trẻ Gen Z như Trần Quang Tuấn và Nguyễn Thị Bảo Nhi được bầu làm trưởng thôn, góp phần đổi mới làng quê bằng sức trẻ và công nghệ.

Video tiếp theo
back to top