Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Gần 99% lãnh đạo doanh nghiệp dự báo sa thải vì AI

Minh Quân - Hà Anh

Khảo sát Mercer cho thấy 99% lãnh đạo dự đoán AI sẽ dẫn đến cắt giảm nhân sự, với nhiều doanh nghiệp như Standard Chartered giảm hàng nghìn vị trí.

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