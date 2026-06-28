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[VIDEO] Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ tư, giá vàng lao dốc

Minh Quân - Hà Anh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất lần thứ tư, khiến giá vàng giảm mạnh và gây lo ngại về triển vọng kinh tế trên Phố Wall.

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