Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Eo biển Hormuz mở cửa, thị trường dầu mỏ đối mặt nghịch lý

Minh Quân - Hà Anh

Dòng dầu qua Hormuz phục hồi, giá giảm nhưng nguồn cung vượt cầu gây nghịch lý cho thị trường dầu mỏ.

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