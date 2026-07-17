Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Elon Musk mất 407 tỷ USD khi cổ phiếu SpaceX lao dốc

Minh Quân - Hà Anh

Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.

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