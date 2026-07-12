Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] El Nino mạnh nhanh, Việt Nam đối mặt nắng nóng kỷ lục

Minh Quân - Hà Anh

El Nino mạnh lên nhanh gây nắng nóng kỷ lục tại Việt Nam, Bắc Bộ vượt 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và nông nghiệp.

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