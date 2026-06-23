Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] El Nino cực mạnh sắp tấn công Việt Nam và hạn hán nghiêm trọng

Minh Quân - Hà Anh

Chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh nhất từ 1950, gây nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ hạn hán lớn tại Việt Nam.

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