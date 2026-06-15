Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] El Nino có khả năng quay lại từ tháng 6 ảnh hưởng đến Việt Nam

Minh Quân - Hà Anh

Khí tượng thế giới dự báo 80% khả năng El Nino hình thành từ tháng 6, gây nắng nóng, hạn hán và thiếu nước tại Việt Nam.

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