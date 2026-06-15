Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] ECB bất ngờ tăng lãi suất lần đầu sau gần ba năm

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất 0,25% lên 2,25% để kiểm soát lạm phát và đối phó căng thẳng năng lượng.

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