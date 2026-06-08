Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Đứt gãy Hormuz: Saudi Aramco và hãng tàu hốt bạc tỷ USD

Minh Quân - Hà Anh

Hormuz bị phong tỏa, Saudi Aramco thu về hơn 32 tỷ USD trong quý một, hãng tàu CMB.Tech của Bỉ tăng lợi nhuận gấp ba nhờ giá cước vận tải.

Video tiếp theo
back to top