Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Đường lậu bủa vây Lao Bảo Quảng Trị, ngành mía đường lao đao giá chạm đáy

Minh Quân - Hà Anh

Hàng nghìn tấn đường lậu qua Lào vào Việt Nam mỗi đêm gây ảnh hưởng lớn đến ngành mía đường trong nước, giá đường giảm sâu.

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