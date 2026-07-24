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[VIDEO] Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu vì vi phạm dược

Minh Quân - Hà Anh

Cục Quản lý dược xử phạt Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do 5 vi phạm liên quan đến đăng ký, bán thuốc sai phạm.

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