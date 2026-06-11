Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Du lịch Việt Nam bứt tốc, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan

Minh Quân - Hà Anh

Năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 20%, doanh thu vượt 39 tỷ USD, cạnh tranh với Thái Lan.

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