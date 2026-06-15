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[VIDEO] Đu đỉnh vàng lỗ 63 triệu/lượng: Rủi ro tâm lý đám đông cảnh báo

Minh Quân - Hà Anh

Giá vàng SJC giảm mạnh từ đỉnh 191 triệu, nhà đầu tư lỗ 63 triệu/lượng. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cảnh báo về rủi ro tâm lý đám đông.

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