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[VIDEO] Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP HCM: Mỗi ngày phát sinh hơn 1 tỷ tiền lãi

Minh Quân - Hà Anh

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TP HCM của Trung Nam An Triều đã tạo ra hơn 2.535 tỷ đồng lãi vay, trung bình hơn 1 tỷ/ngày.

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