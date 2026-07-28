Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Doanh nghiệp tỷ phú Việt làm ăn ra sao nửa đầu năm 2026?

Minh Quân - Hà Anh

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp của các tỷ phú Việt như Vingroup, Techcombank, VPBank, Hòa Phát duy trì kết quả kinh doanh tốt.

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