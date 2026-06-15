Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Đi làm việc nước ngoài: Chỉ thu phí đào tạo sau khi trúng tuyển

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Nội vụ đề xuất doanh nghiệp chỉ thu phí đào tạo nghề và ngoại ngữ sau khi lao động được đối tác nước ngoài tuyển chọn, bảo vệ người lao động.

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