Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Đề xuất giảm trừ thuế y tế, giáo dục tối đa 47 triệu/năm

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ y tế 23 triệu, giáo dục 24 triệu/năm. Kiến nghị điều chỉnh tự động từ Viện Hàn lâm và Deloitte.

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