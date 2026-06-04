Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Đế chế vàng Trung Quốc thách thức đồng USD

Minh Quân - Hà Anh

Bắc Kinh xây dựng hệ sinh thái vàng bằng nhân dân tệ, giảm phụ thuộc USD qua Ngân hàng Trung Quốc và Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.

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