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[VIDEO] Cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội nhận hơn 1,3 tỉ, nói là tiền tư vấn

Minh Quân - Hà Anh

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội thừa nhận nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ các phòng khám nha khoa, gọi là tiền tư vấn tại tòa.

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