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[VIDEO] Cuộc đua lắp điều hòa toàn cầu bóp nghẹt lưới điện

Minh Quân - Hà Anh

Năm 2024, nắng nóng kỷ lục khiến nhu cầu điều hòa tăng vọt tại Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ, đẩy các nước phải đốt than để đáp ứng lưới điện.

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