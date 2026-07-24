Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cuộc chiến giá cả tại Mỹ: Walmart, Target đua giảm giá thực phẩm

Minh Quân - Hà Anh

Người tiêu dùng Mỹ đối mặt với cuộc đua giảm giá thực phẩm của Walmart, Target và các đại gia khác sau 18 tháng lạm phát cao.

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