Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cục Hải quan lý giải nhập siêu tăng vọt hơn 15 tỷ USD

Minh Quân - Hà Anh

Cục Hải quan lý giải nhập siêu Việt Nam tăng vọt lên hơn 15,3 tỷ USD sau 5 tháng đầu năm 2026, chủ yếu do ba nhóm hàng gồm máy tính linh kiện, dầu thô

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