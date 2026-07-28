Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cục CSGT tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải sau loạt tai nạn

Minh Quân - Hà Anh

Cục CSGT thực hiện kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp vận tải hành khách sau chuỗi tai nạn gây thiệt hại lớn, 199 người tử vong trong 5 tháng.

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