Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cục CSGT công bố quy định mới thi bằng lái ô tô từ 1/7

Minh Quân - Hà Anh

Từ ngày 1/7, quy trình thi bằng lái ô tô mới gồm 12 bài thực hành, tăng câu hỏi lý thuyết, giúp nâng cao kỹ năng lái xe.

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