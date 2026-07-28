Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Coteccons sắp thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu từ Tân Hoàng Minh

Minh Quân - Hà Anh

Coteccons đạt thỏa thuận với Tân Hoàng Minh để thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu, được TAND Hà Nội công nhận, giải quyết từ năm 2022.

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