Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Costco bán xăng rẻ: Chiêu câu khách hay cạm bẫy tiêu dùng?

Minh Quân - Hà Anh

Costco bán xăng rẻ hơn đối thủ để thu hút khách vào kho, nhưng chuyên gia cảnh báo về những rủi ro tiêu dùng tiềm ẩn.

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