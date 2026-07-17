Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Công ty đa cấp Vinalink bị phạt 150 triệu đồng, lần thứ ba trong ba năm

Minh Quân - Hà Anh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Vinalink Group 150 triệu đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp, đánh dấu lần thứ ba trong ba năm tại Hà Nội.

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